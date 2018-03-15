FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 6 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ila 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Yakup Peker ve Mustafa Murt ile tutuksuz yargılanan Fatih Setenci, Ayhan Can ve Alişan İncetan ile avukatları hazır bulundu. Sanık Selçuk Başak ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

Örgüte bağlı okulda müdürlük yapan Peker ve Can, savunmalarında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadıklarını öne sürerek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Sanıklardan İncetan da bilgisi dışında örgüte bağlı şirkete ortak yapıldığını ve suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.

Sanıklardan esnaf Setenci de etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını belirterek, beraatini talep etti.

Sanıklar Murt ve Başak da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Peker'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl, Murt'a 9 yıl 4 ay 15 gün, Başak'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Can'a 7 yıl 6 ay, etkin pişmanlığı kabul edilen Setenci'ye 5 yıl, İncetan'a da örgüte yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Sanıklardan Başak'ın tahliyesine hükmeden heyet, diğer tutuklu sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar verdi.