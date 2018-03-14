FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 3 sanık, 2 yıl 2 ay 7 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar Cüneyt Tan ve Yakup Koç ile avukatları hazır bulundu. Sanık Ayşegül Küçük ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

FETÖ'nün "mahrem imamı" olduğu, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock ve Eagle'ı kullandığı, "Emin" kod ismini taşıdığı iddia edilen Tan, etkin pişmanlık talebinde bulunarak bildiklerini anlattığını söyledi.

Tan, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle irtibatını kestiğini öne sürerek, "Örgütün 7 Haziran seçimlerinde HDP'ye destek vermesi bardağı taşıran son nokta oldu. Cezaevinde psikolojik baskı kurup dışladılar. Hala darbeyi kendilerinin yapmadığını söylüyorlar. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Hakkında ByLock kullandığı iddiası bulunan Küçük de etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık mühendis Koç ise ByLock'u cep telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını iddia etti. Hakkındaki iddiaları reddeden Koç, suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, Koç'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıktan yararlandırılan sanıklardan Küçük'e 3 yıl 9 ay, Tan'a 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanık Küçük'ün tahliyesine hükmetti.