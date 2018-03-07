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FETÖ sanıklarına hapis cezası

- Kayseri'nin Bünyan ilçesinde KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait yurtlarda müdür ve yöneticilik yapan 1'i tutuklu 5 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi

07 Mart 2018 Çarşamba 14:58
FETÖ sanıklarına hapis cezası
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanıklar, 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Gazi Ocak, tutuksuz sanıklar Ebru Ocak, Aydemir Basat, Ümit Gökçe ve Abdi Yücel ile avukatları hazır bulundu.

Bünyan ilçesinde KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait erkek öğrenci yurdunda müdürlük yapan sanık Gazi Ocak, örgüt adına 2007-2014 arasında himmet topladığı iddiasını kabul etmeyerek, mağdur olduğunu öne sürdü. Ocak, tahliye ve beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Ocak'ın eşi Ebru Ocak ise FETÖ'nün kapatılan kız öğrenci yurdunda müdürlük yaptığını anlattı. Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Ocak, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

Diğer sanıklar Basat, Gökçe ve Yücel de atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, sanıklardan Gazi Ocak'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Ebru Ocak, Basat ve Yücel'e 6 yıl 3'er ay, terör örgütüne yardımda bulunduğu suçlamasıyla da Gökçe'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklu sanık Gazi Ocak'ın tahliyesine hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
DuruşmaFETÖKayseriKHKPDYTerör ÖrgütüYurt
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