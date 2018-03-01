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FETÖ sanıklarına hapis cezası

- Kayseri'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 4 sanığa 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi

01 Mart 2018 Perşembe 13:58
FETÖ sanıklarına hapis cezası
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 4 sanık, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık Ahmet Özkemah ve tutuksuz yargılanan Salim Köylü ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Özkemah, örgütün talimatı ile Bank Asya'ya para yatırdığı, telefonunda bulunan Eagle kalıntısı ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Örgüte, 17-25 Aralık öncesi sempati duyduğunu, sonrasında ayrıldığını öne süren mali müşavir Özkemah, tahliyesini ve beraatını istedi.

Sanık Köylü de savunmasında, 1996-2016 yıllarında örgütün okullarında çalıştığını söyledi. Ailesinin geçimini sağlamak için bu okullarda görev yaptığını, başka bir gayesi olmadığını kaydeden Köylü, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özkemah'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, Köylü'ye de 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet Özkemah'ın tahliyesine hükmetti.

Öte yandan, tutuklu Mehmet ve tutuksuz eşi Hatice Sönmez'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi.

Sanık Mehmet Sönmez ve avukatı salonda hazır bulunurken, Hatice Sönmez duruşmaya katılmadı.

Hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Mehmet Sönmez, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Sönmez'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşi Hatice Sönmez'e de 6 yıl 3 ay hapis ceza verdi. Heyet, tutuklu sanık Mehmet Sönmez'i tahliye etti.

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Kayseri
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