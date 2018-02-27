FETÖ sanıklarına hapis cezası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 sanık 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu Hacı Lüy ve Ali Kıvanç ile tutuksuz yargılanan Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği eski akademik personeli Ertuğrul Ercan ile Çoruh Türksel Dülgergil ve avukatlar hazır bulundu.

Sanık Lüy savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirtti, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü.

Milli görüş kökenli biri olduğunu söyleyen Lüy, "17-25 Aralık öncesi sohbet toplantılarına gidiyordum. Türkçe olimpiyatları döneminde bu yapıya sempatim arttı ancak 17-25 Aralık sürecinin ardından bu yapıyla ilişkimi kestim. Hakkımda ByLock iddiası da yoktur. Beratimi talep ediyorum." dedi.

Dülgergil de mahkemeye bu yapıyla ilgili bildiği her şeyi anlattığını belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Lüy ve Kıvanç'a 7 yıl 11'er ay, Dülgergil'e 6 yıl 3 ay, Ercan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

