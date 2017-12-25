FETÖ sanıklarına hapis cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski yurt müdürüne 15 yıl, eski polis müdürüne 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, dosyası örgütün il yapılanması davasından ayrılan sanık Hakan Kanat ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından son savunması alınan sanık, üzerine atılı suçları işlemediğini ve örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullanmadığını ileri sürerek, beraat ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Sinop'ta sözde "örgüt imamlığı", Kırşehir'de de yurt müdürlüğü yapan Hakan Kanat'a "örgüt yöneticiliğinden" 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Aynı mahkemedeki başka duruşmada, örgüt üyeliğinden yargılanan ve ByLock kullandığı öne sürülen eski 4. sınıf emniyet müdürü Hasan Alpaslan İlter de 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.