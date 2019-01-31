FETÖ sanıkları hesap veriyor

KONYA (AA) - Hain darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin şubat ayında 14 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 42 davaya bakılacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar devam ederken, açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor.

Şubat ayında 14 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse kamuoyunda önem taşıyan 42 dava görülecek, bu davalarda bin 951 kişi yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 9, örgütün yapılanmasına yönelik ise 33 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 652, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da bin 299 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda, darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına 4 Şubat'ta Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Aynı gün, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde BDDK'nın çalışma esaslarına aykırı şekilde, bazı iş adamları ile TÜRGEV ve İHH gibi vakıfların banka hesaplarını usulsüz sorgulayarak elde ettikleri bilgileri FETÖ/PDY’ye aktardığı iddia edilen 37 sanığın ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları öne sürülen 91 sanığın yargılandığı davalar görülecek.

Şubat ayında, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanıklı dava Ankara'da, darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava ve darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı dava İstanbul'da görülmeye devam edilecek.

Ayrıca, İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 4'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davalar görülecek.