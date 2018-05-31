FETÖ sanıkları hesap veriyor

ANKARA (AA) - Ülke genelinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, haziran ayında 17 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 56 davaya bakılacak.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken, tamamlanan dosyalar çerçevesinde açılan davalarda yargılamalar sürüyor.

Bu kapsamda, haziran ayında 17 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 56 dava görülecek. Bu davalarda 4 bin 352 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 5 ilde 15, FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde 41 dava bulunuyor. Darbe girişimine ilişkin davalarda 2 bin 190, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise 2 bin 162 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 sanığın yargılanmasına 1 Haziran'da devam edilecek.

Aynı gün, İstanbul'da da darbe teşebbüsü esnasında Atatürk Havalimanı'nın işgali girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava, darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı dava ve İstanbul Valiliği'ni işgal etmek isteyen 90 askerin yargılandığı dava görülecek.

Haziran ayı içinde, teşebbüs esnasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 221 kişinin yargılandığı çatı dava ile Jandarma Okulları Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 316 sanığın yargılandığı dava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı dava Ankara'da, FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava ve takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 69 sanığın yargılandığı dava İstanbul'daki mahkemelerde görülmeye devam edecek.

Haziran ayında görülecek bazı davalar şunlar:

1 Haziran

Dava Adı: Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı davası (244 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-29 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin dava (87 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-29 Haziran

Saat: 09.00

Dava Adı: FETÖ'nün "Polatlı Mütevelli Heyeti" davası (29 sanıklı)

Yer: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: İstanbul Valiliğini işgal davası (90 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi - Bakırköy

Tarih: 1-4 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: Korgeneral Bekiroğlu'nun derdest edilmesine ilişkin dava (62 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 1 Haziran

Saat: 12.00

Dava Adı: Atatürk Havalimanı'nın işgali davası (159 sanıklı)

Yer: İstanbul 34 Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 1-8 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası (143 sanıklı)

Yer: İstanbul 25 Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 1-13 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: Askeri Casuslukta Kumpas davası (93 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Haziran

Saat: 10.00

- 4 Haziran

Dava Adı: Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davası (80 sanıklı)

Yer: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4-6 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası (136 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ'nün Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Yapılanması davası (71 sanıklı)

Yer : Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih : 4 Haziran

Saat : 09.30

- 5 Haziran

Dava Adı: FETÖ/PDY çatı davası (75 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5-7 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik dava (20 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Haziran

Saat: 09.30

- 6 Haziran

Dava Adı: FETÖ'nün "VIP dinleme" davası (208 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6-7 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: Usulsüz maaş alan öğretmenlerin davası (29 sanıklı)

Yer: Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Haziran

Saat: 11.00

Dava Adı: FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Şenel Somuncu'nun davası

Yer: Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Haziran

Saat: 13.30

Dava Adı: Zonguldak'ta FETÖ'nün mütevelli heyeti davası (84 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Haziran

Saat: 10.00

- 7 Haziran

Dava Adı: Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilişkin "çatı" davası (221 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7-11 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davası (45 sanıklı)

Yer: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7- 8 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: Zaman gazetesi yazarları hakkındaki dava (11 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 7-8 Haziran

Saat: 11.00

Dava Adı: Sivas'taki iş adamlarının davası (33 sanıklı)

Yer: Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: Elazığ'daki FETÖ/PDY davası (60 sanıklı)

Yer: Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Haziran

Saat: 10.00

- 8 Haziran

Dava Adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması davası (63 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Haziran

Saat: 09.30

- 11 Haziran

Dava Adı: FETÖ'nün "Bursa'daki il yapılanması" davası (81 sanıklı)

Yer: Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11-12 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ'nün Batı Karadeniz emniyet yapılanması davası (70 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Haziran

Saat: 10.00

- 13 Haziran

Dava Adı: Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'in yargılandığı dava

Yer: Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Haziran

Saat: 09.30

- 18 Haziran

Dava Adı: Jandarma Okulları Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (316 sanıklı)

Yer: Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18-29 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: Hava Kuvvetleri "mahrem imamları" davası (157 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Haziran

Saat: 09.30

- 19 Haziran

Dava Adı: 25 Aralık darbeye teşebbüs davası (69 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan Adliyesi

Tarih: 19-21 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası (86 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi- Silivri

Tarih: 19-22 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ'nün Söke'deki esnaf yapılanması davası (64 sanıklı)

Yer: Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi - Aydın Gençlik Merkezi

Tarih: 19 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin davası (34 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Haziran

Saat: 14.00

- 20 Haziran

Dava Adı: TÜBİTAK'ta usulsüz işe alım davası (11 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: Darbe girişimine ilişkin dava (142 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ/PDY üyeliği davası (21 sanıklı)

Yer: Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ'nün infaz koruma memurluğu yapılanması (16 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ/PDY üyeliği davası (17 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Haziran

Saat: 10.00

- 21 Haziran

Dava Adı: FETÖ'nün Kahramanmaraş'taki polis yapılanması davası (25 sanıklı)

Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Haziran

Saat: 10.00

- 22 Haziran

Dava Adı: Adil Öksüz'ü bırakan hakimin yargılandığı dava

Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Haziran

Saat: 09.30

- 25 Haziran

Dava Adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin dava (142 sanık)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25-29 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ'nün adli tıp yapılanması davası (52 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 25-27 Haziran

Saat: 12.00

Dava Adı: Kaynak Holding yöneticilerinin yargılandığı dava (97 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi - Bakırköy

Tarih: 25-29 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ'nün Kahramanmaraş'taki sağlıkçı yapılanması davası (24 sanıklı)

Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Haziran

Saat:10.00

- 26 Haziran

Dava Adı: Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe girişimi davası (68 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26-28 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: Genelkurmay "çatı" davası (224 sanıklı)

Yer: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26-29 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: Adil Öksüz'ün yengesinin yargılandığı dava

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 26 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: Manavgat Girişimci İşadamları Derneği üyesi iş adamlarının davası (21 sanıklı)

Yer: Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Haziran

Saat: 11.00

- 27 Haziran

Dava Adı: KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin asker eşleri hakkında açılan dava (105 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: Balyoz Savcısı Savaş Kırbaş'ın davası

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi- Çağlayan

Tarih: 27 Haziran

Saat: 13.30

Dava Adı: Uşak'taki FETÖ'nün mali yapılanması davası (36 sanıklı)

Yer: Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ'nün Kahramanmaraş'taki polis yapılanması davası (27 sanıklı)

Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Haziran

Saat:10.00

- 28 Haziran

Dava Adı: Eski Merkez Bankası çalışanlarının yargılandığı dava (36 sanıklı)

Yer: Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Haziran

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ/PDY üyeliği davası (29 sanıklı)

Yer: Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Haziran

Saat: 10.00

- 29 Haziran

Dava Adı: Sakarya'daki darbe girişimi davası (222 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Haziran

Saat: 09.00

Dava Adı: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yapılanması davası (21 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Haziran

Saat: 09.00

Dava Adı: Adana'da FETÖ'nün emniyet yapılanması davası (91 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Haziran

Saat: 09.30

Muhabir: Rifat Yerlikaya