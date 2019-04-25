FETÖ sanığının cezasında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanığa verilen 9 yıl hapis cezası, etkin pişmanlık hükmü uygulanarak 1 yıl 10 ay 15 güne indirilip ertelendi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık açıkta olan astsubay Burak D. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlardan ardışık aranarak görüştüğü iddiasıyla yargılanan sanık Burak D, esasa ilişkin savunmasında, dershaneye gittiği dönemde örgüt ile tanıştığını, askeri liseye yönlendirmeyle değil kendi isteği ile girdiğini ve burada okuduğu dönemde örgüt mensuplarıyla görüştüğünü anlattı.

En son görüşmesini 2013 yılı ekim ayında yaptığını anlatan Burak D, "Daha önce cemaat olarak bildiğim örgütün gerçek yüzünü gördüğüm için ayrıldım. Okuldan mezun olduktan sonra hiç görüşmedim. Tanımadığım hiçbir telefonu açmadım." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın babası da oğlunun kendi isteğiyle askerlik mesleğini seçtiğini, örgütün yönlendirmediğini öne sürdü.

Oğlunun örgütle irtibatını kestiğini iddia eden tanık, "Örgüt mensupları, oğluma ulaşamayınca benimle iletişime geçti. Görüşme talebinde bulundular. Bana, örgütten ayrılmanın mümkün olmadığını belirterek oğlum ile konuşmamı ve onu ikna etmemi istediler. Ben de oğlumun yaptığının doğru olduğunu söyleyerek, görüşmeyi kestim ve bir daha da görüşmedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Burak D'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 9 yıl hapis cezası verdi, etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak bu cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirip hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Öte yandan, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan ihraç polis Mehmet Emin Özcan da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özcan'a, 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.