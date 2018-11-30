FETÖ sanığı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün hücre evinde sahte kimlikle yakalanan "sözde asker imama" 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün kapatılan eğitim kurumunda görev yapan Mehmet Emre E. ile avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen askerler, Mehmet Emre E'yi teşhis ederek, öğrencilik yıllarından itibaren kendileriyle ilgilendiğini belirtti.

Mehmet Emre E'nin Kırşehir'de görev yaptığı yıllarda lise öğrencilerinin askeri okullara yönlendirmesi ve onlarla görev yaptığı zamanlarda ilgilenmeye devam etmesiyle ilgili iddianamede yer alan suçlamalar ve bir dönem Kayseri'de örgütün il bölge sorumlusu olarak görev yapmasıyla ilgi savunması alındı.

Sanığa, örgüt liderinin çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırması, örgütün kriptolu haberleşme programını kullanmasıyla ilgili sorular soruldu.

Mehmet Emre E, suçlamaların tamamını reddederek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme, sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.