FETÖ sanığı mahrem imama hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Orhan Ezer tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen hard diskte bulunan örgüte ait mahrem imam listesinde ismi bulunan Ezer, ifadesinde, bu listeden ve isminin kim tarafından yazıldığından haberi olmadığını iddia etti.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'a ilişkin mahkemeye ulaşan tespit ve değerlendirme raporunda, "Serhat" kod adını kullandığı, 99 mesaj ve 4 mail gönderdiği yönündeki bilgiyi kabul etmeyen Ezer, "ByLock indirmedim ve kullanmadım. Bank Asya'da 2004 yılında hesap açtım. Örgütün talimatı ile para yatırmadım. 390 gündür tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ezer'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi, tutukluluk durumunun devamına hükmetti.