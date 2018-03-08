FETÖ sanığı iş adamlarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan iş adamı kardeşler, hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Fatih Somyürek ve tutuksuz yargılanan Suat Somyürek ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Fatih Somyürek, ifadesinde, kapatılan GESİAD Kayseri Şubesinin FETÖ ile anılmaya başlamasıyla bu görevden ayrıldığını iddia etti.

Somyürek, 51 yaşında olduğunu ve devletin yasakladığı hiçbir şeye el atmadığını belirterek, 19 aydır tutuklu bulunduğunu söyledi.

Tahliyesini isteyen Somyürek, beraat talebinde bulundu.

Darbe girişimi gecesi akaryakıt istasyonlarına gelen müşterilerine akaryakıt vermedikleri iddiasıyla da yargılanan sanık Suat Somyürek ise aklını ve fikrini kimseye emanet etmediğini dile getirdi.

FETÖ elebaşını ziyaret etmediğini ve böyle bir yapının içinde bulunmadığını savunan Somyürek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Fatih Somyürek'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, kardeşi Suat Somyürek'e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak Fatih Somyürek'in tahliyesine hükmetti.