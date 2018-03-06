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FETÖ sanığı iş adamlarına hapis cezası

- KHK ile kapatılan Kılıçaslan Eğitim Vakfı kurucu başkanı ve yönetim kurulu üyesi 2'si tutuklu 6 sanığa, 1 yıl 15 gün ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

06 Mart 2018 Salı 19:53
FETÖ sanığı iş adamlarına hapis cezası
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 6 iş adamı, 1 yıl 15 gün ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Necmi Somtaş, tutuksuz sanıklar Mehmet Karakaya ve Nurullah Sarıöz ile avukatları hazır bulundu. Aynı zamanda kapatılan Kimse Yok mu Derneği Kayseri Şube Başkanlığı da yapan sanık Hacı Osman Büyükata ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar kapatılan Kılıçaslan Eğitim Vakfı kurucu başkanı Yılmaz Akansu ve Arap Ali Aksoy ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklardan Somtaş, ifadesinde örgüte bilerek ve isteyerek destek vermediğini öne sürdü.

Bilmeden örgütün içinde yer aldıysa bundan dolayı pişman olduğunu ifade eden Somtaş, 629 gündür tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye ve beraatini istedi.

Sanıklardan Karakaya da tutuksuz sanıklardan Akansu'nun, örgütün firari il imamı Sıtkı Baş ile güç savaşına girdiği için dışlandığını hissettiğini ileri sürerek, Akansu'nun "1984 yılında Fetullah Gülen Kayseri'ye geldi, elimden tuttu, buralar sana emanet." dediğini iddia etti.

Kendisinin ise terör örgütünün üyesi ve sempatizanı olmadığını savunan Karakaya, beraatini talep etti.

Sanıklardan Büyükata da 22 aydır cezaevinde bulunduğunu ve suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Sarıöz de hakkındaki iddiaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklardan Somtaş'a 11 yıl 3 ay, Büyükata ve Aksoy'a 9 yıl 4 ay 15'er gün, Akansu'ya 2 yıl 6 ay, terör örgütüne yardımda bulundukları suçlamasıyla Sarıöz ve Karakaya'ya 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

Heyet sanıklardan Aksoy'a, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bıraktı.

Sanıklardan Akansu'nun 83 yaşında olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar verdi.

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DuruşmaFETÖHapisKayseriSanık
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