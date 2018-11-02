FETÖ sanığı “il imamı“na 15 yıl hapis

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "il imamı" olduğu öne sürülen sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Fırat ve avukatı katıldı.

Savunmasında, örgüt üyelerine sohbet verme, FETÖ yöneticiliği ve ByLock kullandığı suçlamalarını reddeden Fırat, beraati ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

İddianamede, sanığın örgütün Kayseri il yapılanmasında sözde "eyalet imamı" iken 2012'de FETÖ'nün Nevşehir'deki eğitim kurumu Lara Kolejine genel müdür olarak tayin edildiği ve "il imamı" olarak görevlendirildiği belirtilmişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 15:03