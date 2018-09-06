FETÖ sanığı ihraç üsteğmene hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefondan ardışık arama ile iletişim kurduğu öne sürülen ihraç üsteğmene, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık ihraç üsteğmen Sertuğ A. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamları ile Kara Harp Okulunda okuduğu 2013-2014 yıllarında sabit telefon hatlarından ardışık arama ile iletişim kurduğu iddiasının doğru olmadığını savunan Sertuğ A, bu tarihlerde tanımadığı birileri tarafından birkaç kez arandığını, görüşme ve yardım etme taleplerini reddederek kendilerini terslediğini öne sürdü.

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen sanık, suçsuz olduğunu belirterek tahliye ve beraatini istedi.

Aynı örgüt kapsamında hakkında yürütülen soruşturma devam eden ve duruşmada tanık olarak dinlenen O.Ü, sanık ile Kara Harp Okulu 3. sınıfta okuduğu dönemde, kendisini örgütle iltisaklı dershaneden tanıdığını ifade eden birisi tarafından arandığını ve bu kişinin görüşme talebini reddettiğini kaydetti.

Tanık O.Ü, Sertuğ A'nın ise örgüt mensupları tarafından aranıp aranmadığını bilmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın tahliyesine hükmetti.

Öte yandan Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan ayrı ayrı hakim karşısına çıkan tutuksuz sanıklar Tülay Ö, Fatma C. ve Duran E. de suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, 3 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.