FETÖ sanığı ihraç astsubaya hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski astsubay, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu yargılanan ihraç astsubay Özkan Acar ve avukatı hazır bulundu.
Acar, savunmasında örgütün mahrem imamının düzenlediği toplantılarına katıldığı, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği ve himmet verdiği iddialarını reddetti.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Acar, masum olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatını istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Acar'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.