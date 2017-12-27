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FETÖ sanığı hakim karşısında

- Eskişehir'de yakalanan firari FETÖ sanığının KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneğine tek seferde 100 bin lira bağış yaptığı belirlendi

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:29
FETÖ sanığı hakim karşısında
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de önceki gün yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) sanığının KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneğine tek seferde 100 bin lira bağış yaptığı ortaya çıktı.

FETÖ/PDY'nin kolej öğretmenleri yapılanmasına yönelik Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4'ü tutuklu 18 sanıklı davanın firari sanığı Hüseyin Şentürk (46), önceki gün yakalandı.

"Terör örgütüne üye olduğu" ve "ByLock" kullandığı" öne sürülen Şentürk, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkartıldı.

Mahkeme heyetinin, savcının iddianameyi okumasının ardından savunma yapmasını istediği Şentürk, firari olduğunu kabul ederek, "Hakkında yakalama emri çıkartılan şahıs benim. Ben ByLock programını yüklemedim de kullanmadım da." dedi.

- Kimse Yok mu Derneğine 100 bin lira bağış

Mahkeme heyetinin, Bank Asya'ya para yatırma ve KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneğine bağışta bulunması iddialarına cevap veren Şentürk, şunları savundu:

"Özel Samanyolu Ümit İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyordum. Maaşlarımız Bank Asya'ya yatırılıyordu. İhtiyacım haricindeki para bankada duruyordu. Çocuklarımı Eskişehir Özel Samanyolu Gülbahar Anadolu Lisesine gönderdiğim doğrudur. Çocuğum Mustafa Tarık Şentürk 2012 yılında vefat etti. Onun anısına Kimse Yok mu Derneği'ne 100 bin lira havale gönderdiğim doğrudur. Pak Eğitim İş Sendikasına üye olduğum da doğrudur. Suçsuzum."

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Şentürk'ün tutuklu yargılanmasına karar verip duruşmayı erteledi.

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