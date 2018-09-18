FETÖ sanığı eski üsteğmenlere hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan ardışık arama ile iletişim kurduğu öne sürülen, meslekten daha önce ihraç edilen 2 üsteğmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar Şuayip K. ve Samet K. ile avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem yapılanmasında olduğu ve örgüt mensupları ile sabit telefon hatlarından 2012, 2013 ve 2014 yıllarında ardışık arama ile iletişim kurduğu iddiasının doğru olmadığını savunan Şuayip K, aradan uzun süre geçtiği için kimler tarafından arandığını hatırlamadığını söyledi.

Karakol komutanlığı yaptığı dönemde Askercell hattı olmadığı için emri altında bulunan askerlerin zaman zaman kendisini sabit hatlardan aradığını, aynı zamanda asker ailelerinin de kendisiyle bu şekilde iletişime geçtiğini kaydeden Şuayip K, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Şuayip K, 2,5 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye ve beraatini talep etti.

Samet K de örgüt mensupları ile sabit telefon hatlarından ardışık arama ile iletişim kurduğu iddiasını reddederek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, iki sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er hapis cezası vererek, tahliyelerine hükmetti.