FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu sanık üsteğmen Hüseyin Özdemir ve avukatı hazır bulundu.

Tanık E.A'nın, örgütün mahrem yapılanmasında yer alan ve "abi" diye hitap edilen imamların sohbetlerine katıldığı iddiasını reddeden sanık Özdemir, bu kişinin beyanları nedeniyle 3,5 aydır tutuklu olduğunu öne sürdü.

Masum olduğunu savunan Özdemir, "Terör örgütü ile bağlantım yoktur. Örgüt üyeliği suçlamasını reddediyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'e, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.