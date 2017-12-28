Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

FETÖ sanığı eski sağlık çalışanlarına hapis cezası

- Kırşehir'de FETÖ üyeliğinden yargılanan 11 sanıktan 8'ine 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

28 Aralık 2017 Perşembe 12:31
FETÖ sanığı eski sağlık çalışanlarına hapis cezası
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski sağlık çalışanı 11 sanıktan 8'i, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Necati Yılmaz, Halil İbrahim Şahin, Tamer Dağıstan, Ali Rıza Gürbüz ile tutuksuz 7 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunma yapan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olma" suçundan sanıklar Tamer Dağıstan, Halil İbrahim Şahin, Ali Rıza ve Yusuf Gürbüz, Selma Yılmaz, Zehra Kılıç'a 6 yıl 3 ay, Alpaslan Kuş ve Necati Yılmaz'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan 3 kadın sanığın dosyalarını ayıran mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
Hapis CezalarıKırşehir'deki FETÖ/PDY Davası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim