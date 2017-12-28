FETÖ sanığı eski sağlık çalışanlarına hapis cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski sağlık çalışanı 11 sanıktan 8'i, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Necati Yılmaz, Halil İbrahim Şahin, Tamer Dağıstan, Ali Rıza Gürbüz ile tutuksuz 7 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.
Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunma yapan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olma" suçundan sanıklar Tamer Dağıstan, Halil İbrahim Şahin, Ali Rıza ve Yusuf Gürbüz, Selma Yılmaz, Zehra Kılıç'a 6 yıl 3 ay, Alpaslan Kuş ve Necati Yılmaz'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Tutuksuz yargılanan 3 kadın sanığın dosyalarını ayıran mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.