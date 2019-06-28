FETÖ sanığı eski polise 7,5 yıl hapis cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polise 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka bir cezaevinde tutuklu bulunan eski polis A.K, SEGBİS sistemiyle salona bağlanarak savunmasını yaptı.

Telefonunda çıkan "ByLock"u kendisinin kullanmadığını öne süren A.K, internetini zaman zaman wifi yoluyla paylaştığını, bu nedenle bağlanan başka bir telefon sahibinin bu programı kullanmış olabileceğini savundu.

Örgütle bağının olmadığını iddia eden A.K, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından "ByLock" ve diğer delilleri de değerlendirerek, A.K'yi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.