FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis memuruna 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski polis memuru Ferhat Öztürk ile avukatı katıldı.
Öztürk, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.