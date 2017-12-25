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FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski polis memuru, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada polislikten...

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:16
FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası
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SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski polis memuru, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada polislikten ihraç edilen, ByLock kullandığı öne sürülen tutuklu sanık Selim Aydın ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Aydın, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Dijital materyaller ve telefonumla ilgili önceki savunmaları yineliyorum. Eşimin ve benim sağlık problemlerimiz var. Tutukluluk, ailevi sorunlar yaşatıyor. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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FETÖ/PDY DavasıKararSivas
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