FETÖ sanığı eski imama 7 yıl 6 ay hapis cezası

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski imama 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen Hüseyin Ertaş ile avukatı katıldı.

Sanık eski imam Ertaş, son savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.