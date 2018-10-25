FETÖ sanığı eski dekana 12 yıl hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin eski Hukuk Fakültesi dekanı Murat Şen, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Prof. Dr. Murat Şen ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan tanık M.T, telefonuna, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u sanık Şen'in yüklediğini öne sürdü.

M.T, "Örgüt, telefondan konuşmamızı istemiyordu, ByLock üzerinden mesajlaşıyorduk. 2, 3 ayda bir, bir araya geliyorduk." diye konuştu.

Savcının, sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etmesinin ardından Şen, esasa ilişkin savunma yaptı.

Tanık beyanlarını kabul etmediğini belirten Şen, ByLock programını indirmediğini, kullanmadığını, başkasına yüklemediğini ve örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını öne sürdü.

Boydak Holding eski yöneticisi Memduh Boydak ve iş insanı Hamdi Kınaş'ı cezaevinde ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Şen, "Üniversitenin elde ettiği başarıları mütevelli heyeti başkanına anlatmak ve herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını sormak için yapılan bir nezaket ziyaretiydi." diye konuştu.

Suçsuz olduğunu öne süren Şen, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme, sanık Şen'e, "terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Firari yakalandığı için sanık hakkında takdiri indirim maddesi uygulamayan mahkeme, tutukluluğun devamına hükmetti.