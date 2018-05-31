FETÖ sanığı eski Boydak Holding yöneticisinin kızına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski Boydak Holding yöneticisi Şükrü Boydak'ın kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Elif Bozdağ ve avukatları hazır bulundu.

Kendileri de aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılanan, eski Boydak Holding yöneticilerinden Şükrü Boydak'ın kızı ve Murat Bozdağ'ın eşi olan Elif Bozdağ, esasa ilişkin savunmasında, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını, yardım etmediğini ve 15 Temmuz darbe girişimini kınadığını söyledi.

Kapatılan GESİAD'a üye olduğunu ifade eden Bozdağ, "Bunların yasa dışı faaliyet içinde bulunduklarını bilseydim kesinlikle üye olmazdım. Suç işlemek kastıyla üye olmadım, daha sonra istifa ettim. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile bir bağlantım yoktur. Kayınvalidem Şükran Bozdağ'ın isteği üzerine bana verdiği hesaba para yatırdım." diye konuştu.

Evinde bulunan FETÖ elebaşına ait kitabı kimin getirdiğini bilmediğini öne süren Bozdağ, yasak olduğunu bilmesi halinde bunu evine sokmayacağını dile getirdi.

Bank Asya'da 1999 yılında hesap açtığını, örgüt liderinin talimatıyla bu bankaya para yatırmadığını iddia eden Bozdağ, bu bankadaki 147 bin liralık hesaba ilişkin, önceki duruşmada tanık olarak dinlenen eşi Murat Bozdağ'ın da anlattığı üzere, finans işleriyle eşinin ilgilendiğini, kendisinin yaptığı bir işlem olmadığını kaydetti.

Bir kişi tarafından emniyete götürülen bilgisayarın ve evinde bulunduğu iddia edilen bir doların kendisine ait olmadığını savunan Bozdağ, suçsuz olduğunu belirterek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bozdağ'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.