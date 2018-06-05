FETÖ sanığı eski askere 7 yıl 6 ay hapis

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski üsteğmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanan eski üsteğmen Özal Karaman ile avukatı katıldı.

Karaman, duruşmada daha önceki ifadelerini, psikolojik durumunun bozuk olduğu ve baskı altında ifade verdiğini iddia ederek kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutuklanmasına hükmetti.



