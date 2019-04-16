FETÖ okulu öğretmenine çocuğa tacizden hapis cezası

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulda çalışan 40 yaşındaki Hasan Altuntaş isimli beden öğretmenine, 9 yaşındaki kız öğrenciyi tacizden 3,5 yıl hapis cezası verildi.

Bükreş 3. Bölge Mahkemesi tarafından takip edilen dava sonucunda, tacizci öğretmen Altuntaş ve okulu, ayrıca çocuğun ailesine 50 bin Lei (10 bin 500 Euro) tazminat ve çocuğun psikolog masrafları için 4 bin 760 Lei (1000 euro) para cezası ödemeye mahkum edildi.

Kız çocuğunun ailesinin avukatlığını üstlenen Gorun Avukatlık Ofisi avukatı Laurenti Gorun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilen cezayı az bulduklarını ifade ederek, cezanın arttırılması için mahkemeden talepte bulunduklarını da belirtti.

Avukat Gorun, "okul yönetiminin böyle bir olay karşısında, çocuğa destek olup yardım etmek yerine her türlü delil ile bu iğrenç olayın gerçek olduğu ispatlandığı halde öğretmenin arkasında durduğuna" şaşırdığını da ifade etti.

Küçük kızı taciz eden söz konusu öğretmen, velinin şikayeti üzerine 31 Mart'ta tutuklanmıştı.



Veli, polise verdiği ifadesinde, "Beden eğitimi dersi bitiminde öğretmen, 'sana kek vereceğim' diyerek kızımı bir odaya çekti. Sonra kızıma cinsel tacizde bulunarak pantolonunu indirdi." demişti.