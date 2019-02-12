FETÖ firarisi eski öğretmen hücre evinde yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski öğretmen, Ankara'da örgüte ait hücre evinde yakalandı.

Sivas ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı ve yakalama kararı bulunan firari ihraç öğretmen A.B'nin yakalanması için Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ankara'da bir hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan A.B'nin Sivas'a getirileceği öğrenildi.

Örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde yer alan A.B'nin, Sivas'ta görev yaptığı esnada örgütün Cumhuriyet Üniversitesi öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, başkasına ait telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı, örgütün şifreli haberleşme programı üzerinden "Yiğit" kod adını kullanarak Ankara'da görev yapan eski polis memurlarıyla haberleştiği öğrenildi.