FETÖ firarisi eski başsavcı vekili Fikret Seçen'in kardeşi itirafçı oldu

İSTANBUL (AA) - Muhammed Enes Can - Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı, kapatılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Fikret Seçen'in kardeşi avukat Faruk Seçen, ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itiraf içeren beyanlarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Dink cinayeti, Futbolda şike soruşturmalarının yapıldığı, kapatılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürüten ve 15 Temmuz darbe girişimin ardından meslekten ihraç edilen FETÖ firarisi Fikret Seçen'in kardeşi şüpheli avukat Faruk Seçen hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iddianame hazırlandı.

İddianameyi kabul eden ve davaya bakan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Faruk Seçen, hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talebinde bulunarak, ifade verdi.

Sanık Seçen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduğunu, akabinde avukat olarak mesleğe başladığını anlatarak, ''Lise yıllarında bu yapı ile tanıştım. Abim Fikret, bu örgüte ait bir öğrenci evine beni götürdü.'' dedi.

Bu evde kaldığı şahıslardan ikisinin askeri liseye devam ettiğini belirten Seçen, üniversite sınavına kapatılan FEM dershanesinden hazırlandıklarını, burada İ.G. isimli arkadaşıyla beraber örgütün evlerine gittiklerini ifade ederek, ''İ.G. bana üniversite sınavında kimliğini bakmak için sınav esnasında gelen bir şahsın 15 tane matematik sorusunun cevabını söylediğini anlattı. Üniversiteyi kazandıktan sonra evlerinde kalmam için ısrarcı oldu'' dedi.

Üniversite döneminde de söz konusu yapıyla ilgili arkadaşlarının bulunduğunu, ara sıra bu örgütün toplantılarına (sohbet) gittiğini anlatarak, söz konusu evlerde kalan, toplantılara katılan ve örgüte mensup olduğunu düşündüğü avukatların ismini veren sanık Seçen, abisi FETÖ firarisi Fikret Seçen ve aralarındaki ilişkiyle ilgili şunları anlattı:

''2014 Ağustos ayında abim Fikret yanıma gelerek, 'Çok güzel bir program var' diyerek ByLock programını telefonuma yükledi. Aklıma kötü bir şey gelmedi. Bu programın kullanılması için birisinin seni eklemesi gerekiyormuş. Abim beni ekledi ve kullanmaya başladım. Kullanıcı adının 'Blue eye' olduğunu hatırlıyorum. Bu program üzerinden abim ile görüştüm. 2013 yılına kadar abimin avukatlığını yapmadım. Abimin avukatı Cemalettin Mutlu idi. ( Futbolda şike kumpası davasının firari sanığı)

Abim açığa alındıktan sonra Belçika'ya gitti. Mail üzerinden haberleşiyorduk. ....@y...com adlı mail adresini kullanıyordu. 15 Temmuz'dan sonra ihraç edilince 'İtiraz et ancak ben yapmam' dedim. Abim hakkındaki karar itiraz olmadan kesinleşti. Abim Fikret 2014 Ocak ayında Bank Asya'ya para yatırmam hususunda çok ısrar etti. Vadeli hesapta bulunan paramdan 100 bin TL'sini çekip, Bank Asya'ya yatırdım. Örgütün talimatından haberim yoktu. Haberim olunca, paramın zarar görmemesi için hemen çekemedim. Vadesi biter bitmez tamamını çektim.''

FETÖ firarisi Fikret Seçen Belçika'da

Savunmasında tüm bildiklerini anlattığını, kalbinde ritim bozukluğu olduğunu, cezevinde sıkıntılar yaşadığını savunan Seçen, ''Bildiğim her şeyi samimi olarak anlattım. Abim Fikret Belçika'dadır. Ben burada mağdurum. Hakkımda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmasını talep ediyorum. Kimseye iftira atmadım, doğru bildiklerimini söyledim, her zaman da teşhis yapamaya hazırım.'' dedi.

Sanık avukatı da, müvekkilinin ülkeyi bu hale getiren terör örgütü ile tanışmasına vesile olan abisine ve ailesine kızgın olduğunu belirterek, müvekkilinin verdiği samimi beyanların dikkate alınmasını talep etti.

Davanın ikinci duruşmasında tekrar söz alan Faruk Seçen, ''Ben bir dönem bu örgüt içerisinde bulunduğum için pişmanım. Tüm bildiklerimi anlattım. Başka birileri olsaydı sizlere söylerdim, kendimi ve ailemi bu şekilde zorda bırakmazdım. Hiçbir zaman devlete ihanet etmedim, örgütte aktif bir rolüm hiç olmamıştır. Sağlık koşullarımı da dikkate alarak tahliye mi talep ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Faruk Seçen'in sağlık durumu, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimali ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Adli kontrol kapsamında, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 kez karakola giderek imza atma şartı koyan heyet, sanığın verdiği tüm savunmalarda adı geçen şahısların teşhisinin yapılmasına da hükmederek, duruşmayı erteledi.