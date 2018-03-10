FETÖ firarisi çift hücre evinde yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aranan şüpheli karı koca, sahte kimlikle hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütte görevli olduğu öne sürülen H.E. ile eşi E.E'nin, FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, arandığı öğrenilen şüpheli çifti gözaltına aldı.

Sahte kimlikle yakalanan şüphelilerden H.E'nin "Bayburt eğitim danışmanı", eşi E.E'nin de "il ablası" olduğu öğrenildi.