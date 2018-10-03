FETÖ elebaşının yeğenleri hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil ve Tavus Bin Keysan Gülen'in "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklarla, tutuklu bulundukları cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu. Sanık avukatlarının da müvekkillerinin yanında hazır bulunduğu duruşmada, bazı mercilere yazılan müzekkerelere henüz cevap verilmediği belirtildi.

Duruşmada daha sonra iddianamede de beyanına yer verilen Çetin Acar, tanık olarak dinlendi.

Acar, ortaokul birinci sınıftan itibaren "vatana, millete, dine, İslam'a hizmet ediyor" diye FETÖ'nün evlerinde kaldığını, üniversite ve sonrasında da örgütle ilişkisini sürdürdüğünü, aynı zamanda örgütün "eski mahrem imamlarından" olduğunu ifade etti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in halasının oğlu Kazım Avcı ile 8-10 yıl beraber çalıştığını bildiren Acar, sanıkların babası Salih Gülen'le de tanışma imkanı bulduğunu söyledi.

Salih Gülen'in kanser tedavisi için belirli aralıklarla Ankara'ya geldiğini, ona sürekli eşlik ettiğini anlatan Acar, "Doktora hemen hemen hep beraber gitmişizdir. Bana, oğlu Şamil Gülen'in askeri mahrem imam olduğunu söyledi." diye konuştu.

Acar, o dönemde Şamil Gülen'in Sakarya'da üniversite öğrenimi gördüğünü ve iki haftada bir örgütsel faaliyet kapsamında, sorumlu olduğu öğrencilerle görüşmek üzere Ankara'ya geldiğini bildirdi.

Acar, Tavus Bin Keysan Gülen'in de Kayseri'de örgütün okullarında öğretmenlik yaptığını vurgulayarak, "FETÖ elebaşının yeğenleri, yüzde yüz FETÖ'cüdür." dedi.

Sanıklar ve avukatları, aleyhlerindeki beyanları kabul etmedi ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda, sanıkların tutukluluklarının devamını kararlaştırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına sanıkların dijital materyalleriyle ilgili gönderilen yazının cevabının beklenmesine ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan bir kişinin tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianamede sanıkların "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.