FETÖ elebaşının tutuklanma korkusu 17-25 Aralık'tan önce başlamış

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık sürecinden önce örgütün tüm bölge ve il imamları ile üst düzey mensuplarının katılımıyla yapılan toplantıya "Devlet yöneticilerinin dön çağrıları sahte, inanılmaması gerekir, gelirsem beni tutuklayacaklar." şeklinde notlar gönderdiği ortaya çıktı.

Örgütün 17-25 Aralık süreci öncesinde yaşadığı sıkıntılara karşı nasıl tedbirler geliştirmeye çalıştığı ve örgüt elebaşının "dön" çağrılarına verdiği tepki eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalardaki tanık ifadelerine yansıdı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davalarda tanıklık yapan örgütün genel sohbetçisi Nesip Yılmaz, ifadelerinde örgüte ve örgütün o süreçteki durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Yılmaz, eski Yargıtay üyesi Ramazan Bayrak yargılandığı duruşmada verdiği ifadede, 30 yıldır örgütün içinde olduğunu, hemen hemen bütün ünite ve birimlere sohbet veren birimde "genel sohbetçi" olarak yer aldığını anlattı.

Örgütte yargı, emniyet, askeriye ve mülkiyenin önceleri hususi hizmetler, sonradan mahrem yapı olarak adlandırıldığını belirten Yılmaz, örgütün kendi içinde ülkeyi 2007'ye kadar 7 bölgeye, bu tarihten sonra 5 bölgeye ayırdığını, tüm bölgelerin ve illerin "imam" denilen sorumluları bulunduğunu aktardı.

Yılmaz, bu imamların her yılın Eylül ayında ABD'ye giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e bir yıllık faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

Örgütte 2011'den sonra sivil imamların arttığını, ByLock programının mahrem yapıdaki örgüt mensuplarına bu sivil imamların talimatlarıyla yüklendiğini dile getiren Yılmaz, 2014'ten sonra başka programlar kullanıldığını söyledi.

Bu programların ise sim kartı bulunmadığından takibi daha zor olan tabletlere yüklendiğine değinen Yılmaz, telefonla görüşmenin kesinlikle yasaklandığını, toplantılara telefonsuz gelindiğini bildirdi.

"Gelirsem tutuklayacaklar"

Nesip Yılmaz, 17-25 Aralık öncesinde 9,10 ve 11 Kasım 2013'te Ostim Samanyolu Serhat Kolejinde tüm imamların ve örgütün önde gelen isimlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendiğini, toplantıda eski Fatih Üniversitesi Rektörü FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğunu anlattı.

Bu toplantıda dershanelerin kapatılmasıyla ilgili sıkıntıların, özellikle örgütün yargı kanadında tedbirler alınması gerektiğinin konuşulduğunu aktaran Yılmaz, yargı mensuplarının büyük önem taşıdığının belirtildiğini ve çocuklarıyla da ilgilenilmesinin istendiğini kaydetti.

Nesip Yılmaz, toplantıya ayrıca örgüt elebaşı Gülen'den, 2012-13 Türkçe Olimpiyatlarında devlet yöneticilerinin "dön" çağrılarına ilişkin "Dön çağrıları sahte, inanılmaması gerekir, gelirsem beni tutuklayacaklar." şeklinde notlar geldiğini dile getirdi.

Örgütün 2014 yerel seçimlerinde istediği sonucu alamadığını, bunun üzerine moral, motivasyonu artırmak için mahrem yapı üyelerine yönelik sohbet toplantıları düzenlendiğini vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda kendisinin de yoğun şekilde örgüt üyelerine sohbetler verdiğini sözlerine ekledi.