FETÖ davasında 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet

ADANA (AA) - Şırnak'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin Adana'da görülen davada aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Arif Bozbıyık'ın da yer aldığı 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmada 21'i tutuklu 5'i tutuksuz toplam 26 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Musa Köse ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla mahkemeye katıldı.

Mahkemede hakkında ankesörlü hatlar üzerinden görüşme trafiği tespit edilen tutuklu sanık eski yüzbaşı Emre Şengül'ün tekrar savunması alındı.

Sanık Şengül, ardışık arama yöntemi üzerinden kimseyle görüşme yapmadığını öne sürerek, mahkemeye ulaşan bu yöndeki belgeleri kabul etmediğini söyledi.

Duruşmada son sözleri sorulan diğer sanıklar da tahliye ve beraatlerini istedi.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı kararı açıklayarak, tutuklu sanıklar dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Arif Bozbıyık, eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay İbrahim Yazıcı ile çeşitli rütbelerden eski askerler Sedat Doğanarslan, Hasan Bilgin, Aykut Kara, Murat Yıldırım, İsmail Aktaş, Emre Şengül, Ekrem Alyüz, Hüseyin İşlek, Fatih Bekteş, Kadir Acar, Kerem Salkal, Levent Apaydın, Ahmet Terzi, Fatih Poyraz, Cezmi Deniz, Onur Koç ve tutuksuz sanık Hasan Dazkır'ın "Cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise tutuklu sanıklar eski kurmay albay Cevdet Polat'a 10 yıl 6 ay, eski üsteğmen Musa Köse ve eski astsubaylar İsmail Zeybel ve Şahin Bozdere'ye de 9'ar yıl hapis cezası verdi.

Bu arada, davada yargılanan aralarında dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ve eski Akçay Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş'ın da olduğu bir kısmı halen görevde olan 404 tutuksuz sanığa ise beraat kararı verildi.

Mahkeme ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanık Hasan Dazkır hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Dava süreci

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik salonda görülen davanın ilk duruşması 25 Eylül 2017'de yapıldı.

O günden beri devam eden yargılama sürecinde aralarında tutuklu eski Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın olduğu 428 sanığın savunması alındı.

Gürcan'ın savunmasının ardından dosyasının mahkeme heyetince tefrik edilerek Genelkurmay çatı davasıyla birleştirilmesi üzerine sanık sayısı 427 oldu.

Dosya kapsamında aralarında dönemin valisi, emniyet müdürü ve çok sayıda polisin de bulunduğu 176 tanığın beyanına başvuruldu.

Muhabir: Abdulkerim Satuk Buğrahan Topaloğlu



