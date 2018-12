ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Geçtiğimiz yıllarda mücadele etmek zorunda kaldığımız Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bizim bir neslimizi mahvetti. Bunu gördüğümüz için öğrencilerimize, benim öncelikli tavsiyem kendi hür iradeleriyle bağımsız olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Çomaklı, üniversite bünyesinde yayın yapan "Radyo A"daki "Misafir Odası" adlı programa katıldı.

AÜ'nün 60'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladığını, böyle büyük bir üniversitenin rektörlüğünü yürütmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz zaten ulusal alandaki tanınırlığının yanında açıköğretim sistemimiz sayesinde uluslararası arenada da biliniyor. Amacımız uluslararası projeler sayesinde bu tanınırlığının sınırlarını daha da genişletmek. Bu noktada elbette üniversite-sektör iş birlikleri de oldukça önem taşıyor. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz projelerle öğrencilerimizi, sektör temsilcileriyle bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Hali hazırdaki pek çok çalışmanın sayısını arttırarak daha da canlı hale getirmeye yönelik planlamalar yapıyoruz. Umarım çok yakında bu planlarımız doğrultusunda güzel ve verimli projelere imza atacağız."

- "Biz hürriyeti seven bir milletiz"

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Çomaklı, şöyle devam etti:

"Yanlış yapmaktan çekinmeyin. Öğrencilerimiz her koşulda hür ve iradeli olsunlar. Geçtiğimiz yıllarda mücadele etmek zorunda kaldığımız FETÖ bizim bir neslimizi mahvetti. Bunu gördüğümüz için öğrencilerimize, benim öncelikli tavsiyem kendi hür iradeleriyle bağımsız olmalarıdır. Biz hürriyeti seven bir milletiz, bu sebeple hürriyeti seven bir milletin çocukları olarak kimseye tabi olmasınlar. İşte bu tarz sıkıntılar başta olmak üzere öğrencilerimiz her türlü problemlerinde bizlere gönül rahatlığıyla gelebilirler. Öğrencilerimiz hiçbir zaman yanlış yapmaktan çekinmemeli, her zaman aileleriyle ve öğretmenleriyle irtibatta olmalı, yanlış yaptığını düşündüğü anda da ailesiyle mutlaka bu durumu paylaşmalıdır. Öğrencilerimiz aldığı eğitimle beraber entelektüel bilgi birikimine de sahip olmalılar ve her görüşü okumalılar."

Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilerin milli değerlerine sahip çıkması, geçmişte değer yaratan büyüklerini örnek alması ve başka milletlere özenmemesi gerektiğini belirtti.