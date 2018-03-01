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FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık sanığına 8 yıl hapis

- Telefonda kendisini emniyet amiri olarak tanıtıp hesabına FETÖ tarafından para aktarıldığını söylediği kişinin 50 bin liranı dolandıran sanığa "gasp" suçundan 8 yıl hapis cezası verildi

01 Mart 2018 Perşembe 14:53
FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık sanığına 8 yıl hapis
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de telefonda kendisini emniyet amiri olarak tanıtıp hesabına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından para aktarıldığını söylediği kişiden 50 bin lira alan sanık, yargılandığı davada "gasp" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Halil Boğazli (23), müşteki Halil Perişan (62) ve avukatlar hazır bulundu.

Sanık Boğazli savunmasında, suçunu itiraf ederek borcu olduğu için böyle bir olaya karıştığını ve pişman olduğunu söyledi.

Müşteki Perişan ise olayı şöyle anlattı:

"Beni Emniyet Müdürü Yıldırım Bey diye birisi aradı. Banka görevlilerine operasyon yapacaklarını, parayı çekmemi ve gelen Serdar komisere vermemi söyledi. Bankaya gittim, 50 bin lirayı çektim. Bankanın önüne, Serdar komiser olarak kendisini tanıtan huzurdaki sanık geldi. Parayı alıp oradan uzaklaştı. Eve gidince oğluma söyledim, o da polise haber verdi. Korkuttukları için parayı vermek zorunda kaldım. Bu kişi İncesu yolunda yakalanmış, paramı geri aldım. Cezalandırılmasını istiyorum."

Mahkeme heyeti, sanık Boğazli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılsa da sanığın eyleminin "gasp" suçu kapsamında kaldığını değerlendirerek, sanığa bu suçtan 8 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
DavaDolandırıcılıkFETÖKayseri
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