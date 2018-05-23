FETÖ 163 davada darbenin hesabını verdi

ANKARA (AA) - Kemal Karadağ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 286 davadan bugüne kadar tamamlanan 163'ünde, bin 258'i ömür boyu olmak üzere darbeci bin 808 sanığa hapis cezası verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Tamamlanan soruşturmaların ardından darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 286 davadan bugüne kadar 163'ü karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 579 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 31 sanık dörder, 4 kişi ise üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Eski generallere ağırlaştırılmış müebbet

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 48 general, 380 subay, 97 astsubay, 25 uzman çavuş, bir uzman erbaş, 16 askeri öğrenci, 4 mühendis, 2 polis, 6 sivil yer aldı.

Eski 9 general, 199 subay, 89 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan 679'u için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 550 sanık için de 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı.

İstanbul ve İzmir'deki davalarda ceza yağdı

Önceki gün İstanbul ve İzmir'de karara bağlanan davalarda da sanıklara ağır cezalar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal teşebbüsü ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davayı karara bağladı.

Mahkeme heyeti, "anayasayı ihlal" suçundan 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan sanıklar arasında tankın içinden çıkan Aynacı da yer aldı.

İzmir'de ise darbe girişimine ilişkin davada haklarında karar verilen 137 sanıktan 104'ü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme heyetinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanıklar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş da bulundu.

Yargının, devam eden 123 darbe girişimi davasında kısa sürede karar vermesi bekleniyor.



