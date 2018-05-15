"Ferfene Geleneği" Kızılcahamam'da yaşatılıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Cumhuriyet İlkokulu tarafından "Ferfene Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda üçüncüsü yapılan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okulun müdürü Ertuğrul İpek, birlik ve beraberliği simgeleyen ferfene geleneği hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Etkinlikte Ankara seymen grubu gösteri sundu. Ardından öğrencilerin ve velilerin yapmış olduğu kağıttan uçaklar arasından en güzeli seçildi.

Yumurta tokuşturma yarışması ile öğrenciler ve veliler keyifli anlar yaşadı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Daha sonra, geleneksel yemekler ikram edildi.



Etkinliğe, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, ilçe protokolü, belediye meclisi üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

