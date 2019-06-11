Fenerbahçeliler Yenimahalle'de buluştu

ANKARA (AA) - Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Spor Kulübü Derneği (AFİDER), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaretinin 101. ve kulübün kuruluşunun 112. yılı dolayısıyla Yenimahalle ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü öğrencileri halk dansları ve tiyatro gösterisi sergiledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin, kuruluşundan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk ziyaret ettiği spor kulübü olduğunu söyledi.

Bu güne kadar ülkeyi uluslararası camiada, bir çok spor dalında, önemli başarılar sergileyerek temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, son yıllarda sıkıntılı bir dönem içerisinde olduğunu ifade eden Yaşar, "Biliyoruz ki Fenerbahçe yine Fenerbahçe'dir, ülkemiz için büyük değerdir. Fenerbahçe'ye destek olmak için hazırlanan böylesine anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. Atatürk’ün ilkelerini yaşatan ve sıkı sıkıya bağlı olan taraftar kitlesine sahip Fenerbahçe Spor Kulübüne başarılar diliyorum." dedi.

AFİDER Başkanı Engin Aygüney de 2010 yılından bu yana faaliyet yürüten derneğin ilk hedefinin Fenerbahçe'yi Ankara'da en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu güne kadar özellikle çocuklar için onlarca sosyal sorumluluk projesine imza atmış olan AFİDER, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden yürüyen ve ilkelerine bağlı olan bir neslin yetişmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Düzenlemiş olduğumuz bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Etkinliğe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda Fenerbahçeli katıldı.