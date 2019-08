Fenerbahçe Üniversitesi'nden "dijitalleşme" hamlesi

- Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu: - "İhracatımızda teknolojik ürünlerin payı yüzde 3 civarında, bunu artırmalıyız. Made in Turkey değil, Made from Turkey yapmalıyız" - "Bunun için de üretim milliyetçiliği gerek, yerli ve milli ürün üretecek beyinleri burada yetiştirmek istiyoruz" - "Üniversite 4.0 ve Üniversite 5.0 kavramı üzerine gidiyoruz. Hangi alanda insan yetiştirirsek yetiştirelim, hangi alan olursa olsun artık dijital teknolojiyi kullanmak zorunda" - "İlk defa mentorluk sistemini getiriyoruz. Her sektörden iş adamı, yönetici ya da sektör profesyonelinin en az 10-15 öğrencimizi alıp, onlara mentorluk yapmasını sağlayacağız"