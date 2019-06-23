Fener Rum Patriği Bartholomeos Kapadokya’da pazar ayini yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Dereyamanlı Kilisesi’nde pazar ayinini yönetti.
Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından açıklamada bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Bize gereken izinleri esirgemeyen makamlarımıza teşekkür ederiz. Gerek Nevşehir Valisine gerekse yerel yönetim temsilcilerine ve bütün Kapadokya halkına teşekkürlerimizi, hayır dualarımızı ve sevgimizi ifade etmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Var olun, sağolun, inşallah gelecek yıl da burada görüşürüz” dedi.