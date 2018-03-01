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Fen Lisesinin laboratuvarı yenilendi

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresinin katkılarıyla, Fen Lisesi Yazılım ve Kodlama Laboratuvarı yenilendi.İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, düzenlemesi yapılarak modern bir görünüme kavuşturulan laboratuvarın açılışına,...

01 Mart 2018 Perşembe 16:15
Fen Lisesinin laboratuvarı yenilendi
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SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresinin katkılarıyla, Fen Lisesi Yazılım ve Kodlama Laboratuvarı yenilendi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, düzenlemesi yapılarak modern bir görünüme kavuşturulan laboratuvarın açılışına, Sivas Valisi Davut Gül, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya, Ruhsat ve Denetim Müdürü Emrullah Toprak ve diğer davetliler katıldı.

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalarla 9. ve 10. sınıflarda zorunlu hale getirilen "Robotik ve Kodlama" eğitimlerinin verileceği Yazılım ve Kodlama Laboratuvarı, okul-aile birliğinin de katkılarıyla yenilenerek, öğrenciler için uygun hale getirildi.

Yenilenen laboratuvarın öğrenciler için çok faydalı olacağını aktaran okul müdürü Erol Özcan, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu yıl zorunlu hale gelen 'Robotik ve Kodlama' eğitimleri kapsamında öğrencilerimiz el emeği, göz nuru çalışmalarını yapmaya başladılar. Şimdi güzel ve modern bir laboratuvara da kavuşmuş oldular. Laboratuvarın oluşturmasında emeği geçenlere öğrencilerim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra laboratuvarın açılışı yapıldı.

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Sivas
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