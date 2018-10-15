Fazla eşyalar Sevgi Evi ile ihtiyaç sahiplerine veriliyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı Belediyesince hazırlanan "Sevgi Evi"nde ihtiyaç fazlası eşyalar, ihtiyaç sahipleri için sergileniyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Sevgi Evi" ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hayırsever vatandaşlarca bağışlanan kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyası ve giysilerin sergilendiği evde ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, yardımseverlerin bağışlarıyla büyüyen "Sevgi Evi"ne isteyen herkesin kullanmadığı eşyasını bağışlayabileceğini söyledi.

Belediye personelince vatandaşların evinden alınan eşyaların Sevgi Evi'ne getirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldığını belirten Kaplan, alınan tüm eşyaların temizlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine verildiğini aktardı.

Sevgi Evi'nden ihtiyaç duyduğu eşyaları alan vatandaşlar, Başkan Kaplan başta olmak üzere belediye çalışanlarına ve hayırseverlere teşekkür etti.