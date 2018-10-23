Farla avlanan 4 kişiye ceza uygulandı

KONYA (AA) - Konya'da, yasak olmasına rağmen far aydınlatması kullanarak avlandıkları tespit edilen 4 kişiye ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Konya Şubesi'ne bağlı av koruma ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi için denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde, far ışığıyla kara avcılığı yaptığı belirlenen 4 kişi tespit edildi. Avda kullanılan otomobil ile ruhsatsız av tüfeklerine el konuldu. Avcılara ise idari para cezası uygulandı.

Denetimler sonucunda ayrıca, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle 9 kişi hakkında da idari işlem yapıldı, av amaçlı kullanımı yasak olan ses cihazına imha edilmek üzere el konuldu.



