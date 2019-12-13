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Fare kovalarken başını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kafasını bir inşaatın duvarındaki deliğe sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat halindeki bir fabrikada,...
Genel 13.12.2019, 14:04
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kafasını bir inşaatın duvarındaki deliğe sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen OSB İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yarım saatlik çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, kendisini kurtaran itfaiye erinin kucağından atlayarak hızla kaçtı.
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