'Fare Kapanı' ilk kez Devlet Tiyatrolarında

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları (DT), Agatha Christie'nin aynı adlı romanından uyarlanmış oyunu Fare Kapanı'nı, ilk kez sahneye taşıyor.

Soğuk bir kış günü, Londra'da işlenmiş cinayet sonrası, bir dağ motelinde mahsur kalan insanların gittikçe ilginçleşen, gizemli öykülerinin anlatıldığı Fare Kapanı, 13 Kasım Salı günü Şinasi Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Oyunun yönetmeliğini, bir dönemin Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran, eski DT Ankara Müdürü, usta oyuncu İpek Çeken üstlendi.

Çeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Agatha Christie'nin Fare Kapanı isimli eserinin 1947'de Kraliyet ailesi için yazılmış bir radyo oyunu olan Üç Kör Fare'den uyarlandığını anlattı.

Fare Kapanı'nın çevirisinin Savaş Özdural'a ait olduğunu belirten Çeken, bu oyunun daha önce İstanbul'da özel bir tiyatroda uzun yıllar önce oynadığını kaydetti.

"Devlet Tiyatrolarında daha önce hiç oynamamış bir oyun"

Yönetmen İpek Çeken, "Fare Kapanı, Devlet Tiyatrolarında daha önce hiç oynamamış bir oyun. Bu zamana kadar yönetmenlik yapmak çok istemedim, haddimi çok fazla aşmamak için. Ben biraz titiz ve ince eleyip sık dokuyan bir kadınımdır. Bu romanı ve oyunun asıl metnini okuduğumda Agatha Christie'nin zekasına, diline hayran oldum." şeklinde konuştu.

1950'li yılların dili ve tavrının da kendisini çok etkilediğini vurgulayan Çeken, "Arkadaşlarımı çok fazla eleştirmek istemem ama gerek özel gerek Devlet Tiyatrosundaki oyunlarda döneme, zamana, yere, dile pek önem verilmiyor, son 15-20 yıldır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada DT'ye 30 yıl emek vermiş biri olarak mütevazı olamayacağını vurgulayan Çeken, şunları kaydetti:

"İlk rejim için böyle bir dönem oyunu, dönemi, evin yaşadığını gösterebilecek bir oyun olsun istedim. Agatha Christie'nin yaşamını incelediğimizde de hayatının bazı önemli detaylarını yakaladık. Evliliklerini, nasıl bir kadın olduğunu, hangi renklerden hoşlandığını... Örneğin Müge çiceği Agatha Christie'nin en sevdiği çiçekmiş, yeşile hayran. Dekorumuzu, kostümlerimizi biz de o döneme ve renklere sadık kalarak yaptık."

"Müthiş bir sonla karşılaşacaklar"

Fare Kapanı'nın konusuna ilişkin bilgileri de paylaşan Çeken, oyunun geçmişte Monkswell Malikanesi olan ve sonrasında butik motel haline getirilen malikanede geçtiğini dile getirdi.

Londra'da işlenen korkunç bir kadın cinayetinin ardı ardına gelişen şaşırtıcı olaylarla bu malikaneye uzandığını aktaran Çeken, "Bir polis memuru bu malikaneye katili, nedenini, kimlerin öldürüp kimlerin öldüremeyeceğini soruşturmak için geliyor. Sonrasını ve sonunu söyleyemem..." ifadelerini kullandı.

Oyuna gelen seyircilerin o dönemi, dekoru, kostümü, sanatçıların oyunculuklarını ve Türkçeyi nasıl kullandıklarına şahit olacağının altını çizen Çeken, şöyle konuştu:

"İzleyiciler Fare Kapanı'nda içinde komedi unsurları hatta vodvil havası olan bir tiyatroyu uzunca bir zamandan sonra görecekler. Hem de bu ince espriler arasında müthiş bir cinayet ve müthiş bir sonla karşılaşacaklar, heyecanlanacaklar. Arkadaşlarımla birlikte o kadar ince ve detaylı çalıştık ki izleyicilerin oyun esnasında bazı detayları kaçırdıklarını düşünüp, birkaç kere izlemeye geleceklerini düşünüyorum."

"Herkesi canı gönülden davet ediyorum"

Çeken, DT'de 7 yılı aşkın süre Ankara Müdürlüğü yaptığı dönemde oyunlardaki seyirci sayılarında yüzde 100, yüzde 120 artış yaşandığını da anlatarak, çok öğretici ve DT'nin misyonuna yakışır oyunların sahnelendiğini dile getirdi.

DT'nin öğretici misyonunu asla unutmaması gerektiğini vurgulayan Çeken, oyunla ilgili temennisini şu sözlerle ifade etti:

"Fare Kapanı için istiyorum ki iddialı olsun, bu oyuna gerçekten uzunca süre yer bulanamasın. Hani önceleri oyuna bilet bulunamaz ama gidilip seyredildikçe boşa düşer oyun, böyle olmasın istiyorum. Herkesi canı gönülden oyunumuza davet ediyorum, izlemelerini rica ediyorum. İzleyemeyenlere de biz mutlaka turnelerle ulaşacağız."

İki perdeden oluşan Fare Kapanı'nın dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Sevgi Türkay, ışık tasarımını da Osman Uzgören üstleniyor.

Oyunda Pınar Gün Topçu, Alpay Ulusoy, Şevki Çepa, Şebnem Gürsoy, Nezih Işıtan, Gaye Alacacı, Levent Şenbay ve Durukan Ordu rol alıyor.

- Yönetmen Çeken:

- "İlk rejim için böyle bir dönem oyunu, dönemi, evin yaşadığını gösterebilecek bir oyun olsun istedim"

- "İzleyiciler Fare Kapanı'nda içinde komedi unsurları hatta vodvil havası olan bir tiyatroyu uzunca bir zamandan sonra görecekler. Hem de bu ince espriler arasında müthiş bir cinayet ve müthiş bir sonla karşılaşacaklar"

- "O kadar ince ve detaylı çalıştık ki izleyicilerin oyun esnasında bazı detayları kaçırdıklarını düşünüp, birkaç kere izlemeye geleceklerini düşünüyorum"

