Falken Wildpeak AT3 WA modeliyle Mercedes G-Class’ta

İSTANBUL (AA) - Sumitomo Rubber Group'un Avrupa satış iştiraki Falken Tire Europe GmbH tarafından, Falken'in mayıs ayından itibaren yeni Mercedes-Benz G-Class için orijinal ekipman lastik tedarik etmeye başladığı duyuruldu.

Falken'den yapılan açıklamaya göre, ocak ayında Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (NAIAS) dünya prömiyeri yapılan Mercedes-Benz’in yeni lüks SUV’u G-Class’ta üstün performans için lastikleri zorlu testlerden geçirildi.

Falken’in üstün performanslı SUV lastikleri Wildpeak A/T AT3WA ve Euroall Season AS210A, Alman otomobil üreticisinin dayanıklılık testini geçti ve G-Class üretim bandında yerini aldı. Falken mayıs ayından itibaren yeni Mercedes-Benz G-Class için orijinal ekipman lastik tedarik etmeye başladı.

Falken Wildpeak A/T AT3WA, off-road için gerekli olan dayanıklılık ve uzun ömür koşullarının yanı sıra arazi sürüşü için üstün sürüş konforu da sağlıyor. Arazide zorlu koşullarda çok iyi çekiş ve sürüş stabilitesi sunuyor.

Dört mevsim kullanım için geliştirilen Falken Euroall Season AS210A, asfalt yolda güvenli sürüş için tasarlandı. M+S etiketi ve kar tanesi sembolü ile lastiği kışın karlı ve buzlu koşullarda da kullanıma olanak tanıyor.

Bu lastiğin bir önceki modeli olan Falken Euroall Season AS200, sağladığı üst düzey performansla 2016’daki Autobild All Road tarafından yapılan ıslak zemin frenleme, ıslak zeminde yol tutuş, sessiz sürüş testlerinden başarı ile geçerek, "İyi (Good)" notu ile ödüllendirilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Falken Tyre Avrupa Genel Müdürü (COO) Markus Bögner de Falken markasının sürüş heyecanını temsil ettiğini aktararak, “Markamız, bu heyecanı yaşam tarzına yansıtanların ruhunda kendini gösterir. Yeni G-Class'ta orijinal ekipman olmak bu heyecanın sürüş konforuna dönüşmüş halidir. Lastiklerimiz her tür arazi koşulunda performansını kanıtladı. Artık Falken ruhunu Mercedes-Benz G-Class ile her tür arazi koşulunda görmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Falken Avrupa Büyük Müşteriler Grup Müdürü Christian Stolting, yeni G-Serisi ile Falken orijinal ekipman anlaşmasının, çok özel bir kalite damgası olma özelliği taşıdığını belirterek, “Biz bu ürünümüzle seçkin bir araçta yüksek performansımızı sergileme şansı elde ediyoruz. Ve elbette, Mercedes-Benz ile iş birliğimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.



