Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Faizsiz finansta yüksek lisans imkanı

- İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Tezsiz Yüksek Lisans Programı bahar dönemi başvuruları başladı

09 Ocak 2018 Salı 10:49
Faizsiz finansta yüksek lisans imkanı
banner230

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Tezsiz Yüksek Lisans Programı bahar dönemi başvuruları başladı.

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (İSİFAM) yapılan açıklamaya göre, alanında kapsamlı müfredat ve yetkin öğretim üyesi kadrosuna sahip programa başvurular, 11 Ocak'a kadar sürecek.

Kayıt için ALES veya yabancı dil şartının aranmadığı programa, en fazla 10 öğrenci alınacak.

Program, toplam 10 dersten oluşacak ve proje dahil normal şartlarda 4 dönemde tamamlanacak.

Dersler hafta içi mesai saatleri dışında İSİFAM'ın Vezneciler'deki yerleşkesinde yapılacak.


Anahtar Kelimeler:
Faizsiz FinansİSİFAMİslam Iktisadıİslami Finans
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim