Fabrika çalışanları, sokak hayvanları için kulübe yaptı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da bir fabrika çalışanları tarafından ahşap atıklarından yapılan kulübeler şehrin farklı noktalarına dağıtıldı.

Sokak hayvanlarının barınması için Çankırı'daki bir lastik fabrikası çalışanları, fabrikanın atık ahşaplarından 23 tane kedi ve köpek kulübesi yaptı.

Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen 23 kulübe, şehrin farklı noktalarına yerleştirildi.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yaptığı açıklamada, fabrika yöneticilerine ve çalışanlarına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.