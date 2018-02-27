Ezher'den İsrail'e 'kilise' tepkisi

KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail yönetiminin Kudüs'teki kiliselere yönelik baskılarını ve kiliselerin vergiye bağlanması planını kınadı.

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Kudüs'teki kiliseler ve kiliselere ait gayrimenkullerden 190 milyon dolar vergi alınmasına ilişkin kararını kınadıklarını" ifade etti.

Açıklamada ayrıca ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve büyükelçiliğini bu kente taşıma kararı çerçevesinde İsrail'in Müslüman ve Hristiyan Filistinlilere karşı uyguladığı baskılar "zulüm" olarak nitelendirildi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduğunu açıklamıştı. Belediye, 882 kilise mülkünü vergiye bağlayacağını, yıllardır süregelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldıracağını ve vergisi ödenmeyen mülklere el konulacağını belirtmişti.

Hristiyan dünyasının en kutsal mekânı sayılan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi (Kutsal Kabir-Yeniden Diriliş), İsrail'e bağlı belediyenin kentteki kiliseleri vergiye bağlama planına itiraz amacıyla ibadet ve ziyarete kapatılmıştı.

Muhabir: Aydoğan Kalabalık